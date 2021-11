Weihnachtsmarkt: „Hohes Schutzniveau wird für alle Besucher sichergestellt“

Stadt kündigt genaue Kontrollen an – An Glühweinständen gelten im Innenbereich „feste Sitz- und Stehplätze“

„Innerhalb der Stände wird für das Personal die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) am Arbeitsplatz gelten. Ebenso ist in Ständen mit gastronomischem Angebot von den Beschäftigten beim Verlassen des Thekenbereiches eine Maske zu tragen“, heißt es in einer Mitteilung. Bürgermeister Dreier betont, dass die Regelungen gemeinsam mit Landrat Christoph Rüther abgestimmt worden seien. Besucher der Gastronomiestände dürfen in den Innenbereichen sich nur auf „festen Sitz- und Stehplätzen“ aufhalten. Die Anfrage an die Stadt, was mit „festen Sitzplätzen“ gemeint ist, blieb am Donnerstag unbeantwortet.

„Die Einhaltung der Regelungen werden wir genau überprüfen und im Bedarfsfall gegensteuern“, hieß es weiter. Auch zum geplanten Vorgehen gab es keine weiteren Details. „Selbstverständlich werden wir sich neu ergebende Regelungen des Landes und des Bundes berücksichtigen und umsetzen.“, sagte Dreier lediglich.