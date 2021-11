Weihnachtsmarkt mit 2G-Regeln

Höxter-Brenkhausen

Der Förderverein der Löschgruppe Brenkhausen plant seinen alle zwei Jahre stattfindenden traditionellen Weihnachtsmarkt am Feuerwehrgerätehaus für kommenden Samstag, 27. November. An diesem Tag tauschen die Brenkhäuser Feuerwehrleute ihre Feuerwehrhelme für einen Tag wieder gegen die rote Weihnachtsmütze – jedenfalls so lange kein Einsatz kommt.