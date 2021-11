Weihnachtsmarkt ohne Ungeimpfte

Als Reaktion auf die rasant steigenden Infektionszahlen müssen Ungeimpfte damit rechnen, in NRW keine Weihnachtsmärkte besuchen zu dürfen. Auch beim Restaurant- oder Kinobesuch soll in NRW 2G (geimpft/genesen) zur Pflicht werden. Im Öffentlichen Nahverkehr soll hingegen 3G (geimpft, genesen, getestet) gelten. Doch wie sollen die Vorgaben vor Ort umgesetzt werden?

Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT hat sich in Paderborn umgehört.

Weihnachtsmarkt

Am Dienstagvormittag teilte Bürgermeister Michael Dreier mit, dass auf die traditionelle offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes an diesem Freitag um 17 Uhr verzichtet werden soll. Man wolle Menschenansammlungen vermeiden. Dann folgte sein Appell an die Bürger: „Ich bitte Sie: Lassen Sie sich impfen! Es geht um Ihre Gesundheit und darum, den Anstieg der Infektionen zu reduzieren“, betonte Dreier.

Kurz zuvor hatte der Verwaltungsvorstand getagt und das Hygienekonzept für den Paderborner Weihnachtsmarkt diskutiert. Nach Angaben von Udo Olschewski, Leiter des Ordnungsamtes, wird die Kontrolle der 2G-Regelung (Vorlage durch Impfzertifikat und Personalausweis) auf dem Weihnachtsmarkt eine große Herausforderung werden – auch personell. Stand Dienstag ist neben der üblichen BOSS-Streife auch der Einsatz von Sicherheitskräften geplant. Pro Schicht sollen drei Teams mit je zwei Mitarbeitern auf dem Domplatz, Neuen Platz und Marienplatz unterwegs sein. An den Ständen werden die Betreiber aufgefordert, die Kontrollen durchzuführen.

Olschewski: „Kontrolliert werden nur Besucher des Weihnachtsmarktes. Wer als Passant in der Stadt unterwegs ist, ist ausgenommen.“ Und was droht bei Verstößen? Der Ordnungsamtsleiter spricht von Platzverweisen – auch über einen längeren Zeitraum – oder auch von Verwarngeldern ab 50 Euro aufwärts. In Duisburg sollen Verstöße gegen die 2G-Regel mit 250 Euro geahndet werden. Soweit werde man in Paderborn wohl nicht gehen, meinte Olschewski.

Um Ansammlungen zu vermeiden und einen besseren Überblick zu bekommen, sollen die Getränkestände bestuhlt werden. Nur wer einen Sitzplatz an der Theke oder an einem Tisch habe, dürfte dann etwas trinken, erläutert der Ordnungsamtsleiter. Auf diese Vorgabe wurden die Schausteller am Dienstagabend hingewiesen. Die Nachricht löste bei den Betroffenen keine Begeisterung aus. „Wo soll ich jetzt noch Barhocker herbekommen?“, wollte ein Schausteller wissen.

Busverkehr

Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, soll in NRW demnächst noch mit dem ÖPNV fahren dürfen. Ist die 3G-Regel in Bussen und Bahnen überhaupt im Kreis Paderborn umsetzbar? Vom Padersprinter kommt ein klares Jein: Im Paderborner Stadtverkehr sei die Kontrolle der Fahrgäste wegen der zahlreichen Fahrgastwechsel unmöglich. Im Regionalbusverkehr oder auch bei Fernreisen in der Bahn sei das etwas völlig anderes meint Jennifer Jordan. Sie ist beim Padersprinter zuständig für Marketing und Kommunikation.

Die Begründung ist leicht nachvollziehbar: Im Bereich der Paderborner Stadtbusse müssen Ein- und Ausstieg schnell erfolgen. Zudem geschehe der Fahrgastwechsel meist in großer Zahl. Damit die Fahrzeiten möglichst eingehalten werden könnten, öffneten die Busfahrer daher alle Türen.

Würde der Fahrer – wie im Regionalbusverkehr üblich – nur die erste Tür öffnen und sich zunächst sämtliche Impfzertifikate sowie Personalausweise der Gäste zeigen lassen, seien erhebliche Verspätungen zu erwarten. Auch eine Kontrolle der Fahrgäste im Bus mache keinen Sinn, meint Jennifer Jordan. Dann sei der Fahrgast ja schon im Fahrzeug. Und zudem gebe es ja eine Beförderungspflicht.

Als elementar sieht die Mitarbeiterin des Padersprinters an, dass die Fahrgäste auch weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Unsere Fahrgäste sind mit den bisherigen Maßnahmen zufrieden“, sagt sie.