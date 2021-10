Weihnachtsmarkt wahrscheinlich

Die Bielefelder dürfen sich aller Voraussicht nach auf einen „Weihnachtsmarkt in der üblichen Form“ freuen. Davon zumindest geht Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing, aus.

Optimismus in Bielefeld trotz risikoreicher Planung

Der Weihnachtsmarkt in Bielefeld wird immer wahrscheinlicher.

„Ich bin in dieser Hinsicht positiv gestimmt.“ Der Geschäftsführer ist jedoch über die Geltungsdauer der neuen Coronaschutzverordnung enttäuscht, die an diesem Freitag in Kraft tritt und bereits zum Monatsende ausläuft. Knabenreich: „Wir sind jetzt nicht schlauer als vorher. Das ist schon ärgerlich.“