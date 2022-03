Weihnachtsmarktbesuche unvergessen

Fast 27 Jahre lang ist Michael Schiller als staatlich geprüfter Schwimmmeister in Augustdorf tätig gewesen, zuvor bereits im Freibad Hörste. Seit Dezember 2020 lebt der gebürtige Berliner im Altenzentrum Wiepeldoorn. Dort kann er heute seinen 85. Geburtstag feiern.

Michael Schiller wird am heutigen Montag 85 Jahre alt.

Bereits drei Jahre nach seiner Geburt in Schöneberg floh der Jubilar mit seiner Mutter und den beiden Brüdern in das niedersächsische Hitzacker. Die Mutter arbeitete dort auf dem Gut von Claus von Amsberg, dem späteren Prinzgemahl der niederländischen Königin Beatrix, als Privatlehrerin. Michael Schiller selbst absolvierte nach der Mittleren Reife eine Lehre in der Segel- und Planmacherei Hitzacker, wechselte danach zur Marine nach Kiel.