Aus Isselhorst zu humanitären Einsätzen in alle Welt

Ein TV-Bericht über Rupert Neudeck brachte den Gütersloher Tischler Simon Bethlehem (34) vor Jahren in Kontakt mit den Grünhelmen. Heute ist er einer von wenigen hauptberuflichen Mitarbeitern dieser Hilfsorganisation und unterstützt in einigen Ländern die örtliche Bevölkerung, etwa beim Bau von Schulen.

Es war diese eine Szene, die mich nicht mehr losgelassen hat: Da steht dieser zerbrechlich wirkende Mann im Hamburger Hafen auf der Reling eines Schiffs, umgeben von vietnamesischen Familien, und die Menschen an Land winken und jubeln ihnen zu. Der Mann lächelt breit, aber bescheiden, während Erleichterung und Freude in den Gesichtern der Geretteten zu erkennen sind.

Als ich diese Szene in einer Fernsehdokumentation sah, war sie bereits 30 Jahre vergangen. Trotzdem hat sie mich so gepackt und gefesselt, dass ich alles über die Umstände und vor allem diesen Mann wissen wollte: Rupert Neudeck.

Ich verschlang alles, was ich über ihn und das von ihm mit auf den Weg gebrachte Rettungsschiff „Cap Anamur“ in die Finger bekommen konnte. Mich faszinierten der Mut und der Tatendrang, die Opferbereitschaft und das Durchsetzungsvermögen, das Rupert und Christel Neudeck und ihre Mitstreiter damals an den Tag legten: Nicht drumherum reden, nicht ewig diskutieren und lamentieren, sondern einfach machen! Mehr als 10.000 Geflüchtete konnten zwischen 1979 und 1987 von der „Cap Anamur“ aus den Fluten des südchinesischen Meeres gezogen und gerettet werden.

Trotz meiner Begeisterung hätte ich zu diesem Zeitpunkt nie gedacht, dass ich gut zehn Jahre später selbst den Großteil meiner Zeit an Brennpunkten der Welt verbringen würde.

Mein ganzes Leben hatte ich bis dahin in Ostwestfalen verbracht. Geboren in Bielefeld, aufgewachsen in Isselhorst, dem nördlichsten Teil der Stadt Gütersloh, Gesamtschule, Tischlerlehre, einige Gesellenjahre. Daneben begann ich per Fernschule mein Abitur nachzuholen. Geerdet war und bin ich sehr in der Heimat – auf dem elterlichen Hof, auf dem zwar keine Landwirtschaft mehr betrieben wird, aber auf dem es Hühner, Schafe, eine Katze und viel Natur gibt. Engagiert hatte ich mich auch immer irgendwie: als Jugendtrainer im Fußballverein oder in der Unicef-Gruppe in Bielefeld.

Bis ich eines Tages erfuhr, dass Rupert Neudeck in Bad Oeynhausen einen Vortrag halten würde. In der letzten Reihe der Auferstehungskirche lauschte ich seinen Worten und hörte erstmals von den Grünhelmen, der Organisation, die er und seine Frau 2003 gegründet hatten. Es wurden Handwerkerinnen und Handwerker für einen Freiwilligeneinsatz von drei Monaten gesucht. Ich war sofort Feuer und Flamme. Im August 2011 war es so weit: mein erster Grünhelme-Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo. Nach anfänglichem Kulturschock entwickelte sich in mir immer mehr das Gefühl, dass diese Arbeit genau mein Ding ist.

Von Anfang an begeisterte mich das familiäre Auftreten des Vereins, der ohne großen Verwaltungsapparat auskommt und bei dem ein Großteil der Arbeit von Ehrenamtlichen übernommen wird. So kommen von jedem gespendeten Euro etwa 97 Cent bei den Menschen in Not an. Unsere Arbeitsweise unterscheidet sich von der anderer Organisationen: Mit anpacken und gemeinsam mit den lokalen Gemeinschaften etwas aufbauen. Kein Auftreten als weiße Retter, sondern als Unterstützer. Dazu demütiges Leben inmitten der Projektdörfer zu sehr ähnlichen Bedingungen wie die lokale Bevölkerung sie hat.

Mein gesamtes Studium über, erst in Köln Sozialwissenschaften und später in Frankfurt am Main Friedens- und Konfliktforschung, fuhr ich für die Grünhelme immer wieder zu Freiwilligeneinsätzen. Seit 2017 bin ich nun in Vollzeit angestellt und gehöre zum vierköpfigen Leitungsteam der Grünhelme.

Oft werde ich gefragt, warum ich diese Arbeit mit all ihren Entbehrungen mache. Schließlich verbringe ich die meiste Zeit des Jahres fernab von Familie, Freunden, oft von fließend Wasser oder Strom. Ein einfaches „Ich will helfen“ ist mir viel zu platt. Der tapfere weiße Helfer will ich nicht sein. Mir und den Grünhelmen geht es darum, mit den Menschen vor Ort gemeinsam eine positive Veränderung zu schaffen.

Simon Bethlehem steht im Kongo mit Einheimischen auf einem Gerüst und errichtet den Dachstuhl einer Schule. Foto: Gruenhelme

Wenn wir ein neues Bauprojekt starten, erklären wir den Menschen in dem Dorf oder der Stadt: Das wird euer Projekt, wir sind nur zur Unterstützung da, um Techniken weiterzugeben und natürlich, um das Projekt finanziell zu tragen. So wollen wir die Menschen animieren, ihre Zukunft selbst zu gestalten.

Mir bereitet es die größte Befriedigung, wenn die Menschen am Ende stolz vor dem Bauwerk stehen und sagen: Das ist unser Baby, und wir werden alles dafür tun, dass es läuft und in Stand bleibt!

Natürlich ist auch spannend, immer wieder neue Menschen aus allen erdenklichen Kulturkreisen kennenzulernen, mit ihnen zu arbeiten, zu leben und in ihre Kultur einzutauchen. Immer wieder wird mir dabei vor Augen geführt, unter welch luxuriösen Umständen ich in Deutschland leben darf. Jeden Tag bin ich dankbar, dass ich das Glück hatte, im mitteleuropäischen Wohlstand und in einer intakten und tollen Familie aufzuwachsen, die mich und meine Arbeit bis heute unterstützt.

So finden unsere Workshops, auf denen wir freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Projekte gewinnen, immer mal wieder auch auf dem Hof meiner Eltern in Isselhorst statt. So sind die Grünhelme irgendwie auch ein Stück in Ostwestfalen zu Hause.

Wenn Sie mehr über Christel und Rupert Neudeck erfahren möchten, die die Hilfsorganisationen Cap Anamur und Grünhelme gegründet haben: In dem Podcast „Romantik reicht nicht“, den Sie auf Youtube finden und der im Oktober entstand, erzählt Christel Neudeck eine Stunde lang aus dem bewegten Leben des Ehepaares.