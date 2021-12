Weihnachtsstimmung mit 2G-Plus

Die Veranstalter haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Doch die Aktiven des BSV Fürstenberg und der „Kulturscheune 1a“ sind sicher: Ein Adventsmarkt am dritten Adventssamstag ist an der Karpke trotz Corona machbar – und zwar sowohl sicher als auch vorweihnachtlich-stimmungsvoll. Gelten soll dabei die 2G-Plus-Regel.

Mitten im historischen Ortskern zwischen Kulturscheune, Pfarrkirche St. Marien und Patrimonialgericht soll am Samstag, 11. Dezember, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr der Adventsmarkt geöffnet sein. In vielen Nachbarorten wie beispielsweise Henglarn, Barkhausen oder Kleinenberg sind geplante vorweihnachtliche Märkte in den vergangenen Tagen abgesagt worden. Doch der Vorsitzende der Sintfeld-Stiftung, Peter Gödde, Jörg Rörig vom BSV Fürstenberg und Felix Krogmeier, Event-Manager der Fürstenberger „Kulturscheune 1a“, haben lange gemeinsam überlegt und dann entschieden, den Markt nach der Regel 2G-Plus stattfinden zu lassen.