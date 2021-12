Weihnachtstaler neu aufgelegt

Foto:

Textilhaus Klingenthal, Betten Welt, Babyshop Hunstig, Hausgeräte Scheid, Outdoorladen, Vom Fass, KÖ13, Libori Galerie, Brauhaus, Deutsches Haus, Höffner, Thalia, Apotheke Schöne Aussicht, Apotheke am Lichtenturm, Apotheke auf der Lieth, Apotheke am Nordbahnhof, Dom-Apotheke Am Theater, Apotheke im MediCo, Modehaus Sittig, Bar Celona, Ford Kleine, Zweirad Schwede, Südring-Center, Fahrrad Löckenhoff, Bonifatius Buchhandlung, Verkehrsverein, Bobberts, Café Central, Leonardo