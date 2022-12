Weihnachtsüberraschung für kleine Tafel-Kunden

Mehr über die Weihnachtsspendenaktion des WESTFALEN-BLATTES zugunsten der Tafeln NRW finden Sie auch auf unserer Sonderseite.

Er verkauft in seinem Geschäft „Steingemacht“ in Paderborn Klemmbausteine aus China. 40.000 Euro Spenden hat er in diesem Jahr bekommen, um benachteiligten Kindern etwas Gutes zu tun. Für diese Summe habe er zum Selbstkostenpreis Spielzeug besorgt und den Tafeln in Ostwestfalen-Lippe zur Verfügung gestellt.

„Damit auch kleine Tafelkunden zu Weihnachten eine Überraschung haben.“ Mitarbeiter des Tafel-Zentrallagers in Gütersloh holten die Paletten ab und verteilten die Kartons an die Tafeln in Ostwestfalen-Lippe. „Da werden die Kinder aber Augen machen!“, sagte Uwe Gruhl, Betriebsleiter der Tafel in Herford, als er mit seiner Kollegin Valentina Sulkin das gespendete Spielzeug auspackte. Ende der Woche werden die Päckchen unter dem Weihnachtsbaum liegen.