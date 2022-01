Weihrauch löst Rauchmelder aus

Paderborner Feuerwehr evakuiert zwischenzeitlich Bewohner – Fehlalarm in der Benediktinerstraße

Paderborn

Am Silvesterabend ist die Paderborner Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Benediktinerstraße ausgerückt. Der Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, wie die Feuerwehr am Freitagabend mitteilte. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Rauchmelder wegen abbrennendem Weihrauch ausgelöst hatte und es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm gehandelt hatte.

