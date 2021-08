„Weil ich Angst vor Corona habe“

Bennett lässt sich von Medizinstudentin Johanna Grübbel den Biontech-Impfstoff in den rechten Oberarm spritzen.

Der Schüler der Realschule Bünde-Nord gehörte zu den ersten Kindern, die im Impfzentrum des Kreises Herford in Enger die Injektion gegen das Virus bekommen haben. Die 60 Termine bei der Premiere am Samstag seien trotz der zum Teil hitzigen Debatte um das Impfen des Nachwuchses ruckzuck vergeben gewesen, sagt Dr. Daniel Hense. Der Bünder Hausarzt leitet die Einrichtung im Bustedter Industriegebiet, in dem zuletzt Flaute herrschte. „Ja, es ist erschreckend wie wenig hier los ist“, gibt der Mediziner unumwunden zu.