Weiter Streit um Gelbe Tonnen

Herford

Erstmals wurden die Gelben Tonnen in Herford am 4. April geleert. Seit Anfang Mai hat die Tonne endgültig die Gelben Säcke abgelöst. Verdruss über die Tonne gab es bei etlichen Herfordern bereits nach deren Auslieferung. Und der Ärger über die Tonnengröße wird am Donnerstag, 2. Juni, erneut Thema im Bauausschuss sein.

Von Ralf Meistes