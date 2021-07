Weiter Tests am Herforder Güterbahnhof

Das Drive-In-Testzentrum am Alten Güterbahnhof in Herford bleibt weiterhin in Betrieb. Darauf haben sich der Kreis, die Stadt und die Mühlenkreiskliniken, die viele Testzentren im Norden von OWL betreiben, verständigt.

Markus Altenhöner, Krisenstabsleiter des Kreises begründet die Entscheidung: „Ursprünglich sollte das Testzentrum Ende Juli geschlossen werden, weil die Testzahlen deutlich rückläufig waren und zusätzlich Veranstaltungen am Alten Güterbahnhof geplant sind. Nun ist das Infektionsgeschehen durch Reiserückkehrer und die Delta-Mutationen wieder dynamischer geworden und die Verpflichtung zum Testen hat zugenommen.“

Das Drive-In Testzentrum in Löhne dagegen ist seit dem Wochenende geschlossen, denn das Gelände wird für eine Messe benötigt. Dafür werden nun zwei kleinere stationäre Testzentren in Löhne-Gohfeld, Nordbahnstraße 17 (in der ehemaligen Volksbank), und auf dem Gelände des Kaiser-Centers, Albert-Schweitzer-Straße 37, in Betrieb genommen. Das Testzentrum in Gohfeld ist seit Anfang der Woche in Betrieb. Die täglichen Öffnungszeiten sind von 8 bis 20 Uhr. Das Testzentrum am Kaiser-Center öffnet am Donnerstag, 29. Juli, um 15 Uhr. Die täglichen Öffnungszeiten sind von 6 bis 21 Uhr. Das Corona-Testzentrum an der Herforder Oststraße 23 ist täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Um den Testablauf wesentlich zu verkürzen, wird um eine vorherige Registrierung und Terminbuchung unter www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum gebeten. In Ausnahmefällen ist auch eine Testung ohne vorherige Registrierung möglich. In den Testzentren sind sowohl kostenfreie Antigen-Schnelltests sowie freiwillige kostenpflichtige oder behördlich angeordnete PCR-Tests möglich.

Ab einer Anzahl von 50 Tests kann ein Team der Mühlenkreiskliniken kostenlos angefordert werden. Auch die Bürgertests sind kostenfrei. Weitere Informationen und Terminanfragen unter 0571/79054847.