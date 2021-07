Weitere Bank-Standorte schließen

Halle-Künsebeck/Halle-Hörste

Nicht nur in Künsebeck ist in den vergangenen Tagen schon darüber spekuliert worden, auch in Hörste ging mehrfach die bange Frage um: Wie lange werden Volksbank Halle und Kreissparkasse Halle ihre dortigen Filialen wohl noch weiter betreiben? Am Montagnachmittag kam dann schließlich von beiden Geldinstituten die offizielle Bestätigung dessen, was viele befürchtet hatten: Kreissparkasse und Volksbank geben ihre Standorte in Künsebeck und Hörste auf.

Von Volker Hagemann