Weitere mobile Impfaktionen

Auch in der kommenden Woche bietet die Stadt Bielefeld Impftermine im Stadtgebiet ohne Termin an. Das Angebot richtet sich vor allem an Personen, die eine Erst- oder Zweitimpfung benötigen.

Am Montag, 29. November, wird von 10 bis 18 Uhr im Neuen Ortszentrum Senne, Senner Markt 1, geimpft. Am Dienstag, 30. November, steht die mobile Impfstation am Rewe-Center Babenhausen, Babenhauser Straße 20. Hier wird von 10 bis 18 Uhr geimpft.

Zudem wird an diesem Freitag, 26. November, von 14 bis 22 Uhr am

Kesselbrink und am Sonntag, 28. November (13 bis 19 Uhr), an der Brackweder Kirche geimpft.

Das Impfteam bittet darum, wenn möglich, spätestens eine halbe Stunde vor dem Ende des Impftages vorbeizukommen. Nur so könne ein schneller und reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Der Impfling muss mindestens zwölf Jahre alt sein. Mitzubringen sind, wenn möglich der Personalausweis , die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. 12- bis unter 16-Jährige brauchen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Die Stadt Bielefeld informiert regelmäßig über anstehende Impfaktionen auf www.bielefeld.de.

Termine im Impfzelt an der Bielefelder Radrennbahn werden im Laufe des heutigen Donnerstags freigeschaltet. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Personen, die eine Auffrischungsimpfung benötigen.