Weitere Sonderaktionen „Impfen ohne Termin“

Der Kreis Paderborn bietet in dieser Woche sowohl Tage der offenen Tür im Impfzentrum in Salzkotten als auch lokale Sonderaktionen für alle ab 16 Jahre an. Ein Termin ist nicht erforderlich.

Tage der offenen Tür im Impfzentrum des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten finden noch vom 21. bis 24. Juli statt. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr.

Alle ab 16 Jahre können spontan vorbeikommen und sich impfen lassen. Angeboten werden die Impfstoffe der Hersteller von BioNTech (ab 16 Jahre) und Moderna (ab 18 Jahre). Möglich sind sowohl Erstimpfungen als auch Zweitimpfungen. Auch so genannte Kreuzimpfungen sind möglich: Wer bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca hat, kann seinen Impfschutz entweder mit BioNTech oder Moderna vervollständigen.

Auf dem Parkplatz von McDonald‘s

Eine Impf-Sonderaktion gibt es am Freitag, 23. Juli, auf dem McDonald‘s-Parkplatz an der Detmolder Straße in Paderborn von 17 bis 21 Uhr. Angeboten wird der Impfstoff BioNTech. Der Folgetermin für die erforderliche Zweitimpfung kann im Impfzentrum stattfinden. Auch Zweitimpfungen sind möglich, um dem Impfschutz zu vervollständigen. Nach dem aktuellen Impferlass des NRW-Gesundheitsministeriums kann der zeitliche Abstand im Bedarfsall auf den durch die Zulassung eingeräumten Mindestabstand von drei Wochen reduziert werden. Auch so genannte Kreuzimpfungen sind möglich: Wer bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca hat, kann vor Ort seinen Impfschutz mit dem mRNA-Impstoff BioNTech vervollständigen.

In den Schützenhallen Bad Wünnenberg und Haaren

Weitere Impf-Sonderaktionen folgen am Sonntag, 25. Juli, in Bad Wünnenberg (Schützenhalle von 10 bis 13 Uhr) und Haaren (ebenfalls Schützenhalle von 14 bis 16 Uhr). Angeboten wird der Impfstoff BioNTech. Der Folgetermin für die erforderliche Zweitimpfung wird vor Ort angeboten. Auch Zweitimpfungen sind möglich, um dem Impfschutz zu vervollständigen. Nach dem aktuellen Impferlass des NRW-Gesundheitsministeriums kann der zeitliche Abstand im Bedarfsall auf den durch die Zulassung eingeräumten Mindestabstand von drei Wochen reduziert werden. Auch so genannte Kreuzimpfungen sind möglich: Wer bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca hat, kann vor Ort seinen Impfschutz mit dem mRNA-Impstoff BioNTech vervollständigen.

Vor dem Gymnasium Theodorianum am Kamp

In der Libori light-Woche vom 24. Juli bis 1. August steht vor dem Gymnasium Theodorianum am Kamp in Paderborn ein Impfcontainer, der täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet ist. Verimpft werden der Impfstoff BioNTech (ab 16 Jahre) und je nach Verfügbarkeit und auf Wunsch auch Johnson & Johnson, bei dem eine Impfdosis reicht, um vollständig geschützt zu sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Möglich sind sowohl Erstimpfungen als auch Zweitimpfungen. Auch so genannte Kreuzimpfungen sind möglich: Wer bereits eine erste Impfung mit AstraZeneca hat, kann seinen Impfschutz mit einem mRNA-Impfstoff vervollständigen. Der Folgetermin für die erforderliche Zweitimpfung kann im Impfzentrum des Kreises Paderborn wahrgenommen werden.