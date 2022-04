Der Vertrag von Intendantin Katharina Kreuzhage wird um weitere fünf Jahre verlängert. Das gab Paderborns Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender des Theaters Michael Dreier am Donnerstag bekannt.

Es gibt Blumen zur Vertragsverlängerung: Paderborns Bürgermeister Michael Dreier überreicht den floralen Gruß an Katharina Kreuzhage. Dass die Intendantin für fünf weitere Jahre in Paderborn tätig sein wird, erfreut auch Rainer Rings (Vorsitzender Theaterfreunde Paderborn) und Ingo Tiemann (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Kämmerer Kreis Paderborn, rechts)

Als Intendantin habe Katharina Kreuzhage und ihr Team nicht nur mit mitreißendem Theater erfreut, auch habe sie das Theater Paderborn stetig weiterentwickelt und zu einem Ort der kulturellen Vielfalt und des lebhaften Austausches gemacht, der über die Grenzen Paderborns bekannt wurde, würdigte Dreier am Donnerstag die Intendatin.

Dreier: „Wir freuen uns sehr auf weitere spannende Theaterjahre im Herzen Paderborns und wünschen Frau Kreuzhage und ihrem Team dabei viel Erfolg.“ Und Landrat Christoph Rüther ergänzte: „Frau Kreuzhage und ihr Team bieten uns in jeder Spielzeit Theater auf hohem Niveau. Abwechslungsreich, unterhaltsam und modern. Theater für Alt und Jung. Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und blicke voller Vorfreude auf die kommenden fünf Jahre am Theater Paderborn.“

Auch Rainer Rings, Vorsitzender des Fördervereins „Theaterfreunde Paderborn“ betont, dass Katharina Kreuzhage „eine kompetente und kreative Intendantin“ sei, die mit ihrem Programm und den dargebotenen Inhalten Theater am Puls der Zeit mache und so immer wieder neue Denkanstöße biete.

Bis 2028 in Doppelfunktion

Katharina Kreuzhage, die das Theater Paderborn als geschäftsführende Intendantin seit der Spielzeit 2013/14 leitet, wird das Haus bis 2028 in dieser Doppelfunktion weiterführen. Große Neuerungen, die in ihre Intendanz fallen, waren unter anderem der Wechsel zum Repertoirespielbetrieb, und die Neugründung einer Kinder- und Jugendtheatersparte mit mobilem Spielplan für Stadt und Kreis.

Auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung und Entwicklung der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung in Nordrhein-Westfalen schlossen das Land Nordrhein-Westfalen, die Stadt und der Kreis Paderborn im November des vergangenen Jahres eine Fördervereinbarung. Die Unterzeichner setzen sich hierbei als Ziel, die künstlerische und personelle Substanz der kommunalen Orchester- und Theaterlandschaft in Nordrhein-Westfalen in ihrer Vielfalt und Qualität zu erhalten, um sie im Sinne eines reichhaltigen Kulturangebots weiterzuentwickeln. Durch klare finanzielle Rahmensetzung wird dabei Planungssicherheit geschaffen.