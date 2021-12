Weitere Unterstützung aus Halle

Mit Valmiera pflegt Halle bereits seit zehn Jahren eine offizielle Städtepartnerschaft. In diesem Jahr unterstützen Hallerinnen und Haller die lettische Stadt in der Vorweihnachtszeit sogar mit zwei Aktionen.

Der von Dieter Baars initiierte Spendenaufruf „150 Päckchen für Valmiera“ ist bereits abgeschlossen und erneut ein voller Erfolg. „Freunde helfen sich in der Not“, sagt Dieter Baars, der sich bei allen Spendern, bei der Volksbank und der Stadt Halle für die Unterstützung bedankt. 100 Päckchen transportiert die Freiwillige Feuerwehr Halle diese Woche zur Sammelstelle nach Wiedenbrück. Von dort treten sie ihre Reise nach Valmiera an, wo sie an bedürftige Kinder verteilt werden. „Mit der zusätzlichen Spendensumme von 2200 Euro können die Projekte der dortigen Suppenküche effektiv unterstützt werden“, betont Baars, der sich schon mehrfach ein Bild vor Ort machen konnte.

Der Freundeskreis Valmiera hat nun zusätzlich sehr spontan seine Hilfe angeboten: Seit vielen Jahren betreibt die lettische Partnerstadt eigentlich einen Stand auf dem Haller Nikolausmarkt, an dem neben Strickwaren, Bier, Holunderpunsch und dem hochprozentigen Kräuter- und Beerenlikör „Balzams“ insbesondere geschmackvolles Kunsthandwerk angeboten wird. Deshalb war die Enttäuschung über die Absage des Nikolausmarktes bei den Beteiligten in Valmiera mindestens ebenso groß wie in Halle. Vor allem, weil die Waren nicht nur bestellt, sondern schon zum Transport bereitstanden.

Teil der Produkte aus Manufakturen und Ateliers findet jetzt doch den Weg nach Halle

Ein Teil der Produkte, hergestellt in heimischen Manufakturen und Ateliers, findet jetzt aber doch den Weg nach Halle: an Bord eines Transporters, der in diesen Tagen zum Christkindlmarkt in Wiedenbrück unterwegs ist. Schmucke Holzbretter und -tabletts, duftende Säckchen mit Lavendel, blumige Seifen, phantasievoller Schmuck sowie hochwertige Ledergeldbörsen werden von Mitgliedern des Freundeskreises Valmiera am dritten Adventswochenende an einem Stand der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW) auf dem Ronchin-Platz angeboten. Die Öffnungszeiten des Stands sind Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr.