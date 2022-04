Weiterer Angeklagter kommt vor Gericht

Richterin kündigt dritten Prozess zu Drogenlabor in Börninghausen an

Bielefeld/Preußisch Oldendorf

Nach dem Prozess ist vor dem Prozess. Diese alte, in diesem Fall abgewandelte Fußballweisheit gilt auch für die Strafverfahren gegen Beteiligte an dem Drogenlabor, das 2019 zufällig bei einem Brand in Börninghausen entdeckt wurde.

Von Louis Ruthe