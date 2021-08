Welch ein „schamloses Gerangel“

Regenschauer überlagern Lesung zur Badekultur der Renaissance auf dem Inowroclaw-Platz in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Einen Einblick in die Badekultur der Renaissance haben am Freitagnachmittag die Teilnehmer einer Lesung am Inowroclaw-Platz erhalten. Unter dem Titel „Quellen der Erneuerung und Erweiterung“ dienten Texte aus Tobias Roths Sammlung „Die Welt der Renaissance“ und aus Giovanni Giovano Pontanos von Tobias Roth aus dem Lateinischen übersetzten Gedichtband „Baiae“ als roter Faden für die Veranstaltung im Rahmen der 20. „Poetischen Quellen“.

Von Malte Samtenschnieder