„Wellness“ für Vierbeiner

Silvia Heise eröffnet an ihrer Tankstelle in Holzminden die erste Hundewaschanlage der Region

Holzminden

Mit einem sauberen Gefährten geht man in den Wald. Mit einem Schmutzfink kehrt man zurück. Davon können Hundefreundinnen und -freunde ein (Klage-)Lied singen – die Strophe vom Badezimmerputzen nach dem Waschen des Vierbeiners gleich dazu. Der schüttelt die Tropfen seines nassen Fells nämlich ausgiebig in alle Himmelsrichtungen. Das können Hunde neuerdings auch außerhalb des Badezimmers ihrer Menschenfamilie tun. In Holzminden hat Ende Januar nämlich eine Waschanlage für Fellnasen – die einzige weit und breit – eröffnet.

Von Sabine Robrecht