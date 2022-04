„Welt steht Kopf“ im Höhendorf Haarbrück

Den „Tag des Baumes“ in dieser Woche feierte der 61-Jährige auf seine Weise. Eine Fichte mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern war im städtischen Wald wohl nach einem Sturm umgefallen und eigentlich dem Feuer geweiht. „In Absprache mit unserer Försterin Friederike Wolff haben wir den restlichen Teil des Baumes abgeholt und hier in die Erde gebracht – verkehrt herum, weil derzeit auch in der ganzen Welt alles auf dem Kopf steht“, so der Bäckermeister und Pferdefreund Pieper.

