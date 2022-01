Weltbewandert und heimatverbunden

Preußisch Oldendorf

Neuseeland, Nordsee-Insel oder Alpen? Judith Fidler hat schon an einigen der schönsten Reiseziele der Welt gelebt und gearbeitet. Seit Anfang dieses Jahres hat die 40-jährige Diplom-Geografin die Leitung der Touristik von Preußisch Oldendorf übernommen und ihre berufliche Zukunft am Wiehen gefunden. „Ich bin froh, wieder nahe an der Heimat zu sein“, sagt die weltgewandte Frau, deren Wurzeln in Westfalen liegen. „Aufgewachsen bin ich im Kreis Soest. Jetzt bin ich wieder näher an meinen Eltern, meiner Familie und den alten Freunden.“

Von Arndt Hoppe