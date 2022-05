Welthit sorgt für Gänsehaut

Bielefeld

Konzertstimmung im clubbigen Ambiente herrscht am Wochenende im Bielefelder Lokschuppen. Unter dem Motto „Absolut großartig! Absolut einzigartig! Absolut Sektor!“ stellte 1LIVE ein Event auf die Beine, das in Bielefeld und in acht weiteren Städten direkt vor Ort – oder alternativ live im Radio – mitverfolgt werden konnte.

Von Nadine Niehenker