Weltkreis ist jetzt gemeinnützig

Die Gruppe war bisher Teil der Kirchengemeinde St.Peter und Paul. Der nun gegründete Verein „Weltkreis Bad Driburg“ ist weltanschaulich neutral, handelt aber weiterhin aus christlicher Überzeugung. Hauptanliegen der Mitglieder ist es, den Gedanken des Fairen Handels weiter zu verbreiten. Dazu wird es in Zukunft auch öffentliche Vorträge geben.

Zur Vorsitzenden wurde Christa Wirth gewählt. Sie hat schon vor 25 Jahren gemeinsam mit dem Liturgiekreis in Reelsen fairen Kaffee und Schokolade im Pfarrheim verkauft.

„Das muss doch auch in der Kernstadt möglich sein“, dachte sie im Jahre 2005 und fand sehr schnell eine Anzahl Mitstreiter, die sich auf den Wochenmarkt in Bad Driburg hinstellten und eine breite Palette fair gehandelter Waren anboten, was so gut gelang, das bald ein Ladenlokal angemietet wurde.

Pia Niemann ist die Nummer zwei im Verein. Trotz Familie und Berufstätigkeit bewerkstelligt sie den Einkauf im Großhandel. Außerdem dekoriert sie stets liebevoll das Geschäft.

Michael Leßmann, der neue Kassierer des Weltkreises Bad Driburg, ist beruflich von jeher mit Finanzen vertraut und arbeitet in einem heimischen Geldinstitut.

„Wir möchten noch mehr Freunde und Förderer gewinnen, die unsere Anliegen gut finden und den Verein durch Mundpropaganda, durch Einkäufe oder durch Spenden unterstützen“, fügt Schriftführer Gerd Borchmeier an: „Unser Anliegen ist es, das Bewusstsein für die Notwendigkeit des fairen Handels hier bei uns in Bad Driburg zu schärfen.“

„Menschen in der so genannten Dritten Welt brauchen einen angemessenen Lohn für ihre Arbeit, müssen unter menschenwürdigen sozialen und ökologischen Verhältnissen leben können“, sagt Kassierer Michael Leßmann. Die Erlöse aus den Verkäufen gehen als Spenden an Vereine, die sich um Straßenkinder in Brasilien kümmern.

Die Gewinne aus den Verkäufen im Weltladen gehen komplett an Projekte zur Armutsbekämpfung in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Das Team freut sich, wenn möglichst viele unserer Leser Mitglied in dem neuen als gemeinnützig anerkannten Verein „Weltkreis Bad Driburg e.V.“ werden. Anträge dafür gibt es im Weltladen.