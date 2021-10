Weltkriegsbomben am Weserufer?

Die Arbeiten zur Kampfmittelsondierung am Weserufer im Bereich der Weserbrücke in Höxter sind am Montagvormittag gestartet. Mit einem Bohrgerät wird nach möglichen Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg gesucht.

Vor dem Start der Sanierungsarbeiten an der Brücke in Höxter: Suche nach Kampfmitteln hat begonnen

Hintergrund der Maßnahme sind die Verstärkungsmaßnahmen an der Weserbrücke in Höxter. Diese sollen noch in diesem Jahr beginnen (wir berichteten). Geortet werden sollen mögliche Munitionsreste, Handgranaten, Waffen und auch Bomben aus dem zweiten Weltkrieg. „Luftbildauswertungen der Bezirksregierung haben bisher keine Kampfmittelbelastung ergeben. Die Maßnahme erfolgt aus Sicherheitsgründen für Tiefbohrungen und Spundwandarbeiten“, erklärte Christiane Knippschild, Pressesprecherin von Straßen NRW auf WB-Anfrage. Aufgrund von Überlieferungen und Erzählungen könne allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel im Brückenumfeld, am Ufer oder Fluss liegen könnten. Die Wahrscheinlichkeit werde aber als sehr gering eingeschätzt.