Wem gehört diese Postkarte?

Dieser Luftballonwettbewerb dürfte einen Sieger haben: Zwei zusammen in Herford losgeschickte Ballons mit einer Postkarte sind mehr als 1100 Kilometer weit bis nach Ungarn geflogen.

Margó Dancs (via Facebook)

Foto: Margó Dancs (via Facebook)

Die Postkarte, die per Luftballon nach Ungarn flog, zeigt ein Bibelzitat und ein ausgemaltes Bild. Hier die Vorder- und die Rückseite der Karte.

Über die Facebookseite dieser Zeitung meldete sich Margó Dancs, die mit ihrem Mann im westungarischen Dorf Bocfölde lebt. „Am 16. Oktober an der Wiese am Dorf haben wir diese Karte mit zwei aufgeplatzten Luftballons mit einem roten Band gefunden“, so Margó Dancs. Sie spricht eigentlich kein Deutsch, aber mit Hilfe eines Internetdienstes konnte sie ihr Anliegen formulieren.

Auf der Karte befinden sich ein Bibelzitat („Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen“) mit passendem, mit Buntstift ausgemaltem Wolfsbild, die Unterschrift „Silas, 6“ sowie eine Herforder Adresse. Allerdings fehlt der Nachname.

Margó Dancs möchte nun den Absender ausfindig machen und die Karte zurückschicken, „damit er sieht, wie weit sie gekommen ist.“ Die Eltern des sechsjährigen Silas werden deshalb gebeten, sich per E-Mail bei der Redaktion unter herford@westfalen-blatt.de zu melden, damit der Kontakt vermittelt werden kann.