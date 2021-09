Wenig Interesse an Impfungen

Corona: 17 infizierte Schüler am Widukind-Gymnasium Enger und der Gesamtschule Spenge

Enger/Spenge

Lediglich 121 Jugendliche ab zwölf Jahren haben sich für die Corona-Schutzimpfungen angemeldet, die das Impfzentrum des Kreises am Donnerstag, 9. September, von 9 bis 15 Uhr direkt an den Schulen in Enger und Spenge anbietet.

Von Ruth Matthes