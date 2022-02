Wenige Brände, aber viel Zulauf

Es müssen ja nicht immer zahlreiche Brände sein: Denn auch mit mehreren Notfall-Türöffnungen, häufiger Unterstützung des Rettungsdienstes und vielen anderen wichtigen Hilfseinsätzen hatte die Freiwillige Feuerwehr Werther in den vergangenen Monaten jede Menge zu tun. Jetzt zog man Bilanz – leider nicht in geselliger Runde, aber ebenso zahlreich am Bildschirm.

Freud und Leid liegen bekanntlich dicht beieinander. Hatten am Ende der Jahreshauptversammlung 2021 der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Werther, Prof. Dr. Dirk Hollmann, und auch Bürgermeister Veith Lemmen noch gehofft, die 2022er Versammlung wieder in Präsenz im Hotel-Restaurant „Bergfrieden“ durchführen zu können, so wurde diese Hoffnung pandemiebedingt nun doch nicht erfüllt. Aber: „Trotzdem folgten deutlich über 100 Mitglieder (vor einigen Bildschirmen saßen zwei Teilnehmer) unserer aktiven Löschzüge, der Ehrenabteilungen und der Jugendfeuerwehr der Einladung zur Online-Versammlung am vergangenen Montagabend“, freut sich Feuerwehr-Pressesprecher Jürgen Blomeier.

Dirk Hollmann begrüßte außerdem auch den Bürgermeister sowie Jürgen Pilgrim und Ulrike Miesen vom Ordnungsamt in der virtuellen großen Runde.

Unterm Strich 115 Alarme

Reichlich Einsätze hatten die Kameradinnen und Kameraden trotz der Pandemie immer noch in den vergangenen Monaten zu absolvieren: Zwar wenige Brandeinsätze (darunter kein Großbrand), „dafür prägten kleinere, aber nicht minder wichtige Einsätze das ‚Tagesgeschäft‘ der Löschzüge“, berichtet Jürgen Blomeier: „36mal lautete das Alarmstichwort ‚Tragehilfe für den Rettungsdienst‘ oder ‚Notfalltüröffnung‘ (ebenfalls für den Rettungsdienst). Bei den übrigen der 115 Alarme wurden wir unter anderem zu vollgelaufenen Kellern, einer Tierrettung oder zur Ölspurbeseitigung gerufen“, listet er auf.

Unter den 22 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen oder Heimrauchmelder war in neun Fällen tatsächlich ein zumindest kleineres Feuer Ursache.

Gesamtstärke stieg auf 120 Feuerwehrleute

Personell steht die Wehr gut dar: Die Gesamtstärke stieg trotz deutlicher Einschränkung des Dienstbetriebes durch Corona auf 120 und erfüllt damit die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes. „Und auch all die neuen Leute, etwa aus der Jugendfeuerwehr, bringen weiteren tollen Schwung mit zu uns“, ist Blomeier begeistert.

Für den zweiten Teil des Jahresrückblickes hatten drei Feuerwehrleute eine Fotopräsentation zu Einsätzen, Übungen und Dienstabenden vorbereitet – und das Ganze obendrein sehr humorvoll kommentiert. Dem Jugendfeuerwehrwart Torben Walter merkte man dabei den Stolz auf seine Truppe an. Als eine von nur fünf Gruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen wurde mit Erfolg die Prüfung zur Leistungsspange (Feuerwehrtechnische und sportliche Aufgaben) abgelegt. Die umfangreiche Vorbereitung darauf habe trotz Pandemie sehr gut geklappt. Dazu gab es 14 Dienstabende in Präsenz, in „normalen Jahren“ finden 25 bis 30 statt.

Seit Juni 2021 sind die Jugendlichen, wie berichtet, im Bürgerhaus Häger untergebracht, dafür wurde eigens ein Shuttleservice vom Gerätehaus Werther aus eingerichtet. Die Jugendfeuerwehr kommt bestens an und erfreut sich guten Zulaufs: Nach sieben Übernahmen in die Einsatzabteilung und fünf Neuaufnahmen hat sie aktuell 20 Mitglieder, darunter drei Mädchen. Für dieses Jahr sind unter anderem die Teilnahme am Zeltlager des Kreisjugendfeuerwehrtreffens in Herzebrock-Clarholz, an der Orientierungsfahrt der Jugendfeuerwehren des Kreises und an der Strauchschnittsammelaktion geplant. Im Anschluss stellte Pressesprecher Jürgen Blomeier den Entwurf der gemeinsamen Internetseite der Feuerwehr Werther vor.

Geplant: Neues Fahrzeug, neues Gerätehaus, neuer Gastank

Bürgermeister Veith Lemmen freute sich in seinem Grußwort zwar, „seine“ Feuerwehr wiederzusehen, doch auch er machte klar deutlich, dass ihm ein persönliches Treffen viel lieber gewesen wäre. Er dankte allen Kameradinnen und Kameraden, dass die Einsatzbereitschaft trotz aller Einschränkungen im zweiten Jahr der Pandemie nie gelitten hat. Lemmen berichtete ebenfalls von großer und fraktionsübergreifender Wertschätzung der Feuerwehr im Stadtrat; die Politik wisse, was Werther der Feuerwehr verdanke!

Der Bürgermeister freut sich auf die Umsetzung aktueller Projekte wie die Indienststellung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges und den Bau der Garage dafür in Häger, den Gastank in Langenheide und den Neubau des Gerätehauses in Werther. Wie berichtet, sind dafür weitere Gehölzarbeiten erst kürzlich beendet worden. Veith Lemmen schloss sein Grußwort mit den Worten des Bundespräsidenten, der die Kommunen als Wurzeln der Demokratie bezeichnete, damit aber nicht nur die Lokalpolitik, sondern auch Vereine und Verbände und ganz ausdrücklich auch die Freiwilligen Feuerwehren meinte.

Prof. Dirk Hollmann, der allen Beteiligten ausdrücklich dankt, bittet um Verständnis für alle Einschränkungen durch die Pandemie, stellt aber ab März wieder Ausbildungsdienste in Kleingruppen und ab April auf Löschzugebene in Aussicht.

Sie werden übernommen bzw. befördert

Aus der Jugendfeuerwehr übernommen in den Löschzug Werther:

Angelina Heidenreich, Janik Imkemeyer, Caitlin Reich, Finn Scheel, Chris Wienke, Jan Rempel und Jana Vavra.

Neu aufgenommen:

Moritz Koschinski (Löschzug Langenheide), Malte Kramme (LZ Häger), Jule Brockmeier und Federico Montemolli (LZ Werther), jeweils als Feuerwehrfrau- bzw. Feuerwehrmannanwärter(-in).

In die Jugendfeuerwehr aufgenommen:

Flemming Arbusow, Nick Barz, Jona Niemeyer und Luca und Max Sussiek.

Aus der Einsatzabteilung in die Ehrenabteilung wechseln:

Jochen Heidemann und Andreas Harz (beide LZ Werther).

Die sonst bei den Jahreshauptversammlungen vorgenommenen Beförderungen wurden auf die Präsenz-Versammlung verschoben, allerdings wurden die laufbahnrelevanten Beförderungen von Maike Peperkorn (LZ Werther), Sandro Kühn (LZ Häger) und Marcel Herklotz (LZ Langenheide) nach bestandenem Probejahr zur Feuerwehrfrau bzw. zu Feuerwehrmännern genannt.