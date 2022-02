Wenige diskreditieren die Masse

Rechtsextremisten bei Anti-Corona-Demos in Paderborn – Historiker warnt vor Verallgemeinerung

Paderborn

Seit Wochen demonstrieren Gegner der Corona-Politik der Bundesregierung montags in Paderborn. Die allermeisten haben mit Faschismus und Antisemitismus nichts am Hut. Aber es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass Rechtsextremisten die Demos für ihre Zwecke zu nutzen versuchen. Die Rechercheplattform Paderborn nennt in einer aktuellen Analyse jetzt Namen.

Von Dietmar Kemper