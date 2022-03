Weniger Beutelspender, mehr Bußgelder

Um dem Hundekot-Problem in Bünde zu begegnen, gehen Stadtverwaltung und Politik nun einen eher unkonventionellen Weg: Statt mehr sogenannte Hundekotbeutelspender in der 45.000-Einwohner-Kommune aufzustellen, sollen einige sogar abgebaut werden. Dafür müssen uneinsichtige Hundehalter wohl künftig vermehrt mit Bußgeldern rechnen, wenn sie bei einem „Tretminen“-Verstoß erwischt werden.

Verwaltung und Politik wollen Hundekot-Problem in Bünde bekämpfen

Plastikbeutel, mit denen Hundehalter den Kot ihrer Tiere entsorgen können, wird es in Bünde künftig nur noch an wenigen Standorten geben.

Die FDP-Fraktion hatte das Thema auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Bünder Hauptausschusses gehoben, ursprünglich mit der Absicht, mehr Beutelspender im Bereich rund um den Gänsemarkt in Ennigloh aufzustellen. Doch daraus wird nichts – zu negativ sind die Erfahrungen, die die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren mit den Tüten-Behältern gemacht hat. Am Ende einer längeren Diskussion stellt auch FDP-Fraktionschef Martin Lohrie ernüchtert fest: „Man sollte Beutelspendern nur da aufstellen, wo sie Sinn machen. Wir müssen die Hundehalter dringend dazu anhalten, die Kothaufen ihrer Tiere wegzumachen. Notfalls müssen sie durch Bußgelder den Hinterlassenschaften ihrer Tiere Rechnung tragen.“