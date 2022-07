Weniger Coronatests – mehr Aufwand

Bielefeld

Seit die Corona-Bürgertests für die meisten Menschen kostenpflichtig geworden sind, ist die Testfrequenz in Bielefeld erwartungsgemäß stark rückläufig. In ihren 15 Testzentren in Bielefeld (9) und Osnabrück (6) verzeichnet zum Beispiel die Firma Patienten-Versorgung Management (PVM) täglich ein Drittel weniger Testkunden. Bei der Stiftung Solidarität, die in Bielefeld vier Testzentren betreibt, gehen die Zahlen sogar gegen minus 50 Prozent.

Von Markus Poch