„Weniger Leerstände als vor Corona“

Trotz der Pandemie verödet Paderborns Innenstadt keineswegs. „Die Leerstandsquote in der City ist geringer als vor Corona“, sagte am Mittwoch Citymanager Heiko Appelbaum. Er sprach vom „Wunder von Paderborn“.

„Das wird richtig genial“, glaubt Heiko Appelbaum, wenn er an die Umgestaltung des Königsplätzequartiers denkt.

Während in Hamburg gerade die Gänsemarktpassage geschlossen werde, könne man in der Domstadt Interessenten wie Woolworth oder Euroshop keine Flächen in 1A-Lage anbieten.