Weniger Parkplätze an Niedernstraße

Lübbecke

Die Niedernstraße und der nördliche Teil der Gerichtsstraße sollen in absehbarer Zeit umgestaltet werden. Das ist so im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt Lübbecke vorgesehen. Dabei soll die Zahl der Autostellplätze um etwa 30 bis 40 Prozent reduziert werden. Entsprechende Pläne stellte die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung vor.

Von Arndt Hoppe