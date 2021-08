Weniger Pfarrer und Taufen am Fluss

Evangelischer Kirchenkreis Paderborn leidet an Nachwuchsmangel – Pandemie setzte kreative Ideen frei

Paderborn

Corona-Pandemie, sinkende Kirchensteuereinnahmen, Bedeutungsverlust der Religion, Mangel an Pfarrerinnen und Pfarrern: Der Evangelische Kirchenkreis Paderborn mit seinen 77.000 Mitgliedern in 14 Gemeinden steckt inmitten außergewöhnlicher Herausforderungen. Mit Investitionen in die Bereiche Kitas, Schutz vor sexualisierter Gewalt, Social Media und Jugendarbeit sowie mit interprofessionellen Pastoralteams und der Verkündigung des Evangeliums auf mehr Kanälen als bislang wollen Superintendent Volker Neuhoff, sein Stellvertreter Gunnar Wirth und Synodalälteste wie Evelyne Schubert aus Schloß Neuhaus gegensteuern.

Von Dietmar Kemper