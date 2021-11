Weniger sexuell übertragbare Erkrankungen im Kreis Paderborn

Demnach liegt bei den sexuell übertragbaren Erkrankungen der Anteil der Männer mit fast 52,9 Prozent höher als der der Frauen. „Oft verursachen sexuell übertragbare Krankheiten keine Beschwerden und bleiben deshalb unbehandelt. Wenn sie frühzeitig erkannt werden, lassen sie sich in der Regel gut behandeln und sind in den meisten Fällen auch heilbar“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner. Bei Verdacht sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Am häufigsten wurden sogenannte anogenitale (venerische) Warzen diagnostiziert, gefolgt von akuter Virushepatitis B und Chlamydien. Sexuell übertragbare Krankheiten können schwere Folgeschäden verursachen. „Kondome bieten einen guten Schutz vor einer Infektion“, schreibt die AOK in einer Mitteilung. Gegen HP-Viren könne man sich auch impfen lassen, was die Ständige Impfkommission auch empfehle.

Mehr Informationen gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.liebesleben.de.