Wenn Bach-Choral und Nirvana-Hymne verschmelzen

Die „Queenz of Piano“ gestalten einen mitreißenden Konzertabend in der Löhner Werretalhalle

Löhne

Einen spektakulären Musikabend, an dem zum Beispiel klassische Werke von Frédéric Chopin mit Heavy-Metal-Hits von AC/DC kombiniert wurden, hat es am Freitag mit den „Queenz of Piano“ in der Werretalhalle gegeben. Dort verzauberten die Toppianistinnen Jennifer Rüth und Ming mit ihrem Talent etwa 130 Zuhörer. Veranstalter war das Kulturbüro Löhne.

Von Kristin Wennemacher