Restless Legs: Wenn Beine nicht stillhalten können

Beim Entspannen auf dem Sofa oder beim Schlafen geht es los: Unkontrolliert zucken die Beine von Angelika Kochmann. Sie kann das nicht steuern. Es kribbelt und zieht in den Gliedmaßen, nachts findet sie keinen Schlaf, morgens ist sie erschöpft. Die 69-Jährige leidet am Restless-Legs-Syndrom (Ruhelose-Beine-Syndrom).

Angelika Kochmann ist wegen ihrer Krankheit ständig in Bewegung – gerne ist sie mit ihrem Fahrrad unterwegs.

Um über die Krankheit zu informieren, hat sich die Kirchlengeranerin zunächst in einer Selbsthilfegruppe in Bielefeld, die von Gudrun Koch initiiert wurde, engagiert und dann eine in Bünde für den Kreis Herford ins Leben gerufen.