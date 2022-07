Wenn Bello Erste Hilfe braucht

Verletzte Pfoten, Bisswunden, allergische Reaktionen, Hitzschlag, Herzstillstand – wenn der geliebte Hund leidet, möchten Frauchen und Herrchen nur eines: sofort helfen. Doch wenn das dafür notwendige Wissen fehlt, kann mehr schiefgehen als einem lieb ist. Genau aus diesem Grund bietet der DRK-Kreisverband Herford-Land in regelmäßigen Abständen Erste-Hilfe-Kurse für Hundehalter an.

Legen dem Plüsch-Labrador die Maulschlinge an: Miriam Delker (rechts) und Marina Schumacher.

Am vergangenen Samstag war Experte und Ausbilder Timo Hanisch zu Gast beim Hundesport-Club Bünde, um elf interessierten Teilnehmern praktische und theoretische Kenntnisse zu vermitteln. „Diese Kurse gibt es schon länger, allerdings konnten wir sie während der Pandemie nicht anbieten. Jetzt geht es langsam wieder los“, berichtete Hanisch, der als Herrchen eines Labrador-Boxer-Mischlings und einer älteren Foxterrier-Dame nur allzu gut weiß, wie sich Hunde-Freunde in einer Notlage fühlen. Pressewartin Nina Wiemers freute sich über das rege Interesse an dem Angebot: „Für uns ist dieser Kurs eine Premiere, und es ist toll, dass sich neben vier Vereinsmitgliedern auch weitere Teilnehmer aus der Region angemeldet haben.“