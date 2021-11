Wenn das Herz unter Druck ist

Wer ist betroffen? Gibt es Ursachen, die behandelbar sind? Welche Diagnostik und Behandlung ist zu empfehlen und wie kontrolliere ich mich selber? Beantwortet werden diese Fragen von den beiden Experten Dr. Eckhard Sorges, Chefarzt für Kardiologie und Intensivmedizin am St. Ansgar Krankenhaus der KHWE, und Dr. Martin Buerschaper, Kardiologe mit Facharztpraxis, in Vorträgen in Steinheim, Beverungen, Borgentreich und Höxter. Der Vortrag in Steinheim beginnt an diesem Freitag, 5. November, um 18 Uhr in der Stadthalle.

Bereits seit 23 Jahren findet die Veranstaltungsreihe der Deutschen Herzstiftung in enger Zusammenarbeit der Medizinischen Klinik I/Kardiologie des St. Ansgar-Krankenhauses mit der Facharztpraxis für Kardiologie Dr. Martin Buerschaper statt.

„Im vergangenen Jahr fielen wegen der Corona-Pandemie alle Vorträge aus, doch dieses Jahr wollen wir wieder starten – natürlich Corona-konform“, sagt Dr. Eckhard Sorges. „Die Impfung sowie Abstand halten und das Tragen eines Mund- Nasen-Schutzes sind sehr wichtige Hilfsmittel. Dennoch benötigen wir gerade in der auslaufenden Corona-Zeit wieder eine gelebte und der Problematik angepasste Normalität im Alltag, die wir mit den vier Veranstaltungen erleben möchten.“

Dr. Martin Buerschaper ergänzt: „Die Corona-Pandemie wird uns noch einige Monate weiter organisatorisch und medizinisch beschäftigen. Umso mehr benötigen wir neue angepasste Strukturen, in denen das Leben wieder interessant und mit zwischenmenschlichen Kontakten weiter geht, ohne dass die Menschen Gefahr laufen, sich zu infizieren. Dementsprechend erfolgen die Vorträge mit Abstand in großen Räumlichkeiten.“

Der hohe Blutdruck, die arterielle Hypertonie, zählt zusammen mit der Zuckerkrankheit, dem Diabetes mellitus, zu den beiden größten und auch wichtigsten Volkskrankheiten in den Industrieländern. Bluthochdruck kommt in Deutschland bei rund 45 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer im Alter zwischen 30 und 79 Jahren vor.

Der hohe Blutdruck ist ein wesentlicher Grund für einen vorzeitigen Tod wie beispielsweise durch einen Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche sowie Nierenversagen.

„Aber Bluthochdruck ist tückisch, man spürt ihn nicht und erst bei Auftreten von Spätfolgen wird er häufig erst erkannt und behandelt“, weiß Dr. Sorges.

Ist der Bluthochdruck allerdings erkannt, lässt er sich in fast allen Fällen wirkungsvoll senken. Dr. Sorges weiter: „Leider verpassen viele Patienten diese Chance der optimalen Behandlung. Durch Unwissenheit oder Verdrängung lassen sich immer noch zu viele Hochdruckkranke nicht oder nicht ausreichend behandeln. Man schätzt, dass mindestens 35 Prozent aller Hochdruckpatienten nicht den optimalen Ziel-Blutdruckwert erreichen. Aufklärung tut somit Not, denn die Folgen des langjährigen hohen Blutdrucks sind gravierend.“

Neben dem Auftreten von Herzschwäche oder Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern sind insbesondere der akute Schlaganfall und der Herzinfarkt lebensbedrohlich.

Wie in den vergangenen Jahren auch werden die Veranstaltungen von der AOK Nord-West unterstützt. „Unser Ziel ist es, mit dieser alljährlichen Veranstaltungsreihe wieder wichtige Informationen durch ausgewiesene Experten direkt an den Patienten zu bringen,“ so Hans-Jürgen Nolte, Regionaldirektor der AOK Paderborn-Höxter.

Die Veranstaltung im Katholischen Pfarrheim in Borgentreich am Mittwoch, 10. November, erfolgt unter der Organisation der BSG-Borgentreich, die Veranstaltung in Steinheim an diesem Freitag unter der Organisation der Selbsthilfegruppe Herz-Kreislauf-Erkrankte im Kreis Höxter.

Der Eintritt ist frei. Für alle Vorträge gelten die 2G-Regeln, ein amtliches Dokument muss mitgebracht werden. Der Einlass für die Vorträge beginnt jeweils eine halbe Stunde früher, um alle Teilnehmer registrieren zu können. Die jeweiligen Veranstaltungsräume bieten genug Platz zum Abstand halten.

Termine und Orte

Freitag, 5. November, in Steinheim von 18 bis 19.30Uhr in der Stadthalle

Dienstag, 9. November, in Beverungen von 18 bis 19.45 Uhr in der Stadthalle

Mittwoch, 10. November, in Borgentreich von 18 bis 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim

Samstag, 13. November, in Höxter von 10 bis 12 Uhr, Hotel Niedersachsen