Wenn das Mäken auf dem Guul sitzt

Es ist im Aschendorff-Verlag in Münster als dritter Band der Reihe zu westfälischen Mundarten erschienen. Doris Tophinke ist Professorin für Allgemeine und germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Paderborn und erforscht das Niederdeutsche in Geschichte und Gegenwart. Die Germanistin Nadine Wallmeier arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW)“ mit, in dem die Universitäten Paderborn, Bonn, Münster und Siegen Dialekte in NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz lokalisieren und auswerten. Marie-Luis Merten wiederum befasste sich in Paderborn bis zu ihrem Ruf an die Universität Zürich mit der Grammatik des Niederdeutschen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar