Wenn Daten so manches über Bielefeld verraten

Diesen Umstand will sich die Stadt Bielefeld zunutze machen, um herauszufinden, welche Routen Besucher der Innenstadt wählen, wie sie die City erreichen oder an welchen Stellen sich bei Stadtfesten Menschenansammlungen bilden. Mittels besonderer Boxen, die bestimmte Daten von Smartphones auswerten, startet in Bielefeld ein Pilotprojekt zur Erfassung von Daten der City-Besucher. „Wir wollen von den gefühlten Wahrheiten wegkommen und belastbare Daten sammeln,“ begründet Charlotte Höpker vom Cityteam der Stadt die Maßnahme. Die so gewonnenen Daten seien Voraussetzung für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung.

