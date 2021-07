Wenn der Eierkarton Wind macht

Kinder entdecken ihre Kreativität in der Jugendkunstschule Vlotho

Vlotho

Gesammelte Gegenstände wie Milchtüten oder Eierkartons können sich in erstaunlich dekorative und nützliche Objekte verwandeln. In der Jugendkunstschule (Jks) entwickelten während der kreativen Werkwoche „Aus Müll wird Kunst“ junge Kunsthandwerker jede Menge pfiffige Ideen und setzten sie in die Tat um.

Von Gisela Schwarze