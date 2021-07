Wenn der Hutmacher zum Tee einlädt

Freilichtbühne Kahle Wart: Kostümproben für das Familienstück „Alice im Wunderland“ – Premiere am 14. August

Hüllhorst-Oberbauerschaft

„Auf den Igel bin ich besonders stolz“, sagt Christine Kligge. Die Bünderin steht mit Maßband und Schere an einem riesigen Pilz und legt letzte Hand an ein weiteres Kostüm an – dieses Mal bekommt die Raupe den Feinschliff. Kurz darauf kommt Matthias Homann um die Ecke – verkleidet als Igel. „Für die Stacheln habe ich drei Tuben Industriekleber verbraucht“, erzählt die kreative Hobby-Schneiderin. Es ist Probenzeit auf der Freilichtbühne Kahle Wart.

Von Kathrin Kröger