Wenn der Meister auf Ibiza wohnt

Ein Delbrücker Gas- und Wasserinstallateur-Meister darf seinen Betrieb nicht von Ibiza aus führen, wenn gleichzeitig kein anderer Meister in der Firma vor Ort ist, sagt die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe. Sie will den Betrieb aus der so genannten Handwerksrolle löschen.

In einem Heizungsbaubetrieb muss ein Meister dauerhaft präsent sein und kann seine Firma nicht von Ibiza aus leiten: Dieser Ansicht ist die Handwerkskammer. Der Fall wird am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht in Minden verhandelt.

Ein Delbrücker Gas- und Wasserinstallateur-Meister darf seinen Betrieb nicht von Ibiza aus führen, wenn gleichzeitig kein anderer Meister in der Firma vor Ort ist, sagt die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe. Sie will den Betrieb daher aus der so genannten Handwerksrolle löschen. Dagegen klagt der betroffene Delbrücker Handwerker vor dem Verwaltungsgericht in Minden.