Wenn der Wald zur Ausstellungshalle wird

Altenbeken

Der Kamm des Eggegebirges bei Altenbeken hat in den vergangenen Jahren extrem unter den Folgen des Waldsterbens gelitten. Viele Bäume mussten gefällt und abtransportiert werden. Am Wegesrand finden sich noch immer große Stapel Stämme, die auf den Abtransport warten. Einige dieser so genannten Holzpolter sind jetzt zur Projektionsfläche für Kunst geworden. Künstler vom Verein Raum für Kunst Paderborn haben sie genutzt, um aus ihnen oder an ihnen Kunstobjekte zu präsentieren.

Von Sonja Möller