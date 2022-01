Wenn der „Wurst-König“ den Yeti jagt

Federleichte Unterhaltung mit der Musicalkomödie „Schwiegeralarm“ in Bielefeld

Nach einem Jahr Beziehung soll Adi endlich ihre Eltern kennenlernen. Treffpunkt ist ein vermeintlich luxuriöses Chalet in den Alpen, die sich als Bruchbude entpuppt. So ist die Ausgangslage für den „Schwiegeralarm“ in der Bielefelder Komödie. Das Premieren-Publikum bejubelte die Aufführung mit Applaus und stehenden Ovationen.