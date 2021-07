Wenn die Heimatliebe auf der Zunge zergeht

„Das gibt es exklusiv nur hier“, sagt Erhard Glösenkamp, Vorsitzender des Vereins Historisches Museum Steinhagen. Er hatte die Idee: „Die kleinen Flaschen hatten wir schon im Museum, sie aber noch nicht verbreitet.“ Damit rannte er bei Friederike Tebbe offene Türen ein. Die Inhaberin der Bäckerei-Conditorei Welpinghus, und der Museumschef sind sich einig: Das Steinhäger Frühstück steht für Heimatverbundenheit. Und was könnte mehr zur Identifikation mit der Region beitragen als deftige Speisen? Friederike Tebbe hat das Trio vom Etikett des Traditions-Getränks indes modern interpretiert, bevor sie es auf die Speisekarte brachte: Das Schwarzbrot ist dem Roggen-Vollkornbrot „Der Teutoburger“ gewichen, den Steinhäger gibt es in der 4cl-Minikruke zum Mitnehmen – „kaum zeitgemäß, heute schon zum Frühstück Steinhäger zu trinken“, so Glösenkamp. Es gibt Rührei oder Spiegeleier dazu, geräucherten Schinken und eine Kaffee-Spezialität nach Wahl. „Wenn so etwas irgendwo hinpasst, dann hier nach Steinhagen“, so Glösenkamp, der weitere Minikruken fertigen lassen und sie zum Selbstkostenpreis weitergeben will.

