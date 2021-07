Wenn die Rektorin in den Abbruchbagger steigt

Der erste Schritt für die angestrebte Erweiterung der Grundschule Kirchlengern ist getan. Am Freitagvormittag rollt ein Abrissbagger auf dem Gelände an der Lübbecker Straße an. Seine Aufgabe: Platz schaffen für den geplanten Anbau und den Containerkomplex, in dem einige Schüler ab August unterrichtet werden sollen.

Dafür müssen zwei markante Gebäude weichen, die direkt an den derzeitigen Pausenhof grenzen: die Altentagesstätte und die Mehrzweckhalle, in der bislang das kommunale Kino „Lichtblick“ untergebracht war. Um Punkt 11.21 Uhr ist es dann so weit: Mit einem lauten Krachen frisst sich der Greifer des Abrissbaggers durch das Dach der Altentagesstätte in Kirchlengern. Schindeln, Holz und Mauerwerk prasseln in die Tiefe. Minuten später klafft im Dachstuhl des bereits entkernten und entrümpelten Gebäudes ein riesiges Loch.