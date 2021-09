Wenn die Rente zu einer „Problemzone“ wird

Gerade in jungen Jahren wird das Thema Rente laut Ursula Oelbe gerne auf die lange Bank geschoben. Die Finanzexpertin stellt fest, dass Familie, Kindern, Fußfassen und Vorwärtskommen im Job in dieser Lebensphase viel mehr Priorität beigemessen wird. Ursula Oebe.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie sich zuletzt mit ihrer Rente und ihrer Absicherung im Alter befasst? Wer sich in jungen Jahren kein Rentenpolster anfuttert, muss im Alter den Gürtel unter Umständen enger schnallen. Dieser Problemzone kann „frau“ jedoch vorbeugen. Wie das geht, darüber will Ursula Oelbe, Fachberaterin für Finanzdienstleistungen, in einem Fachvortrag am Montag, 13. September, im Bürgerzentrum Remise in Halle informieren. Organisiert wird die Veranstaltung von der Gleichstellungsstelle der Stadt Halle in Zusammenarbeit mit der VHS Ravensberg und dem Haller Arbeitskreis für Frauenfragen.